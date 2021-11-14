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Эксперты микрофинансовых компаний составили портрет типичного российского заемщика

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Среднестатистический заемщик российских микрофинансовых организаций является городским жителем до 35, работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на микрофинансовые организации.

Чаще всего за займами в МФО обращаются мужчины. Однако по данным микрокредитной компании «Арифметика», основными «потребителями» микрозаймов являются женщины в возрасте от 32 до 44 лет. Россияне, оформляющие ссуды, как правило проживают в маленьких городах или региональных центрах, уточнили в СРО «МиР». Жители больших городов при этом чаще обращаются в IDF Eurasia и «Арифметику».

Среди заемщиков также встречаются занятые в пищевой промышленности или в сельском хозяйстве, сообщили в компании Webbankir. У МФК «Займер» часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. Клиентами IDF Eurasia часто становятся работники бюджетной сферы, рекламы, а также юристы и финансисты.

В среднем россияне берут микрозаймы в размере 10 тыс. рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов на основе данных компаний. Среди основных целей оформления — покрытие повседневных и неотложных нужд, крупные покупки, а также траты на ремонт.

Чаще всего заемщики на момент оформления нового займа уже имеют не менее одной активной ссуды, но в то же время не допускают просрочек и обладают хорошей кредитной историей.

В августе сообщалось, что с начала года количество россиян с активными микрозаймами выросло на 2,26 млн человек, или на 23,5%.

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