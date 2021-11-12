Ростуризм: пострадавшие из-за Mouzenidis Travel получат компенсации

Россияне, пострадавшие в результате невыполнения обязательств исключенной из реестра туркомпанией Mouzenidis Travel, смогут получить компенсации. Об этом сообщил Ростуризм со ссылкой на заявление главы агентства Зарины Догузовой.

«Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора «Музенидис Трэвел» из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат. При этом, мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне», — отметила руководитель Ростуризма.

В ведомстве отметили, что есть несколько вариантов решения ситуации с отправкой туристов в Грецию. Переговоры с греческими властями по этому вопросу будут продолжены, подчеркнула Догузова.

Mouzenidis Travel — управляющая компания греческого туристического холдинга Mouzenidis Group. Его основал в 1995 году Борис Музенидис, семья которого в 1992 году перебралась из СССР в Грецию. В марте 2021 года Музенидис скончался в Москве.

В России Mouzenidis Travel являлся крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию.

Российское представительство туроператора объявило, что не сможет выполнить все обязательства перед клиентами. Компания готовит иск к Mouzenidis Travel, в планах добиться возмещения понесенных убытков.