Названы пять условий, при которых семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья

Министерство финансов разработало проект поправок в Налоговый кодекс, которые расширят круг семей, имеющих освобождение от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Льгота коснется семей с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки нового, более просторного.

Минфин предлагает освободить данную категорию россиян от налога при одновременном соблюдении пяти условий. Так, налогоплательщик или его супруг должны быть родителями двух или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно), новая недвижимость должна быть куплена в тот же календарный год или не позднее 30 апреля следующего года, общая площадь приобретаемого объекта должна быть больше предыдущей. Другие обязательные условия — кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, а на момент продажи у семьи не должно быть в собственности жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

В соответствии с действующим законодательством, если жилье продается в течение трех лет после его приобретения, то такие сделки облагаются налогом в 13% от суммы продажи. При этом безналоговая продажа жилья в России возможна, если квартира находится в собственности более пяти лет.

Ранее подготовить поправки об освобождении семей с детьми от налога с продажи жилья поручил президент России Владимир Путин.