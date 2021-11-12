Для самозанятых могут создать единый пенсионный план

В России могут создать для самозанятых единый негосударственный пенсионный план. Об этом сообщают «Известия».

Данная инициатива обсуждалась на совещании на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка.

Планируется, что платформы с согласия самозанятых будут удерживать часть доходов от каждого заказа для пенсионных взносов. Деньги будут поступать на единый счет в некоммерческом пенсионном фонде. При этом компании вправе производить дополнительные пенсионные отчисления и за собственный счет.

Самозанятые смогут получить выплаты, даже если будут жить в другой стране. Их можно будет получить после достижения пенсионного возраста, в случае признания гражданина недееспособным или при сложном финансовом положении.

Таким образом, такие граждане получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен. У них даже будет возможность брать часть из этих денег в долг до момента наступления пенсии.

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