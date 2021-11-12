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В России рынок углеродных единиц в России планируют запустить к середине 2022 года

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Depositphotos

Российский рынок по торговле углеродными единицами может быть запущен к середине 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой в на заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова на полях климатической конференции ООН в Глазго.

По словам главы ведомства, в середине 2022 год должны появиться уже первые климатические проекты. Они будут верифицированы и валидированы. Соответственно появится эмиссия углеродных единиц.
Решетников указал, что должна быть развернута система торговли и регистрации углеродных единиц.

«Потом возникает вопрос уменьшения углеродного следа продукции, нам это все предстоит сделать», — добавил министр.

Он уточнил, что Россия сперва на основе двусторонних соглашений с некоторыми странами будет договариваться о признании углеродных единиц и об их обмене.

В дальнейшем Москва рассчитывает на реализацию статьи 6 Парижского соглашения. В ней говорится, что страны используют добровольное сотрудничество при осуществлении своих определяемых на национальном уровне вкладов, с тем чтобы создать возможности для предотвращения изменения климата и адаптации и поощрения устойчивого развития и экологической целостности. Государства должны поощрять устойчивое развитие и обеспечивать экологическую целостность и транспарентность, в том числе в сфере управления, и применять надежный учет. Также необходимо использовать передаваемые на международном уровне результаты по предотвращению изменения климата для достижения определяемых на национальном уровне вкладов.

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