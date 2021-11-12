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Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Прогноз роста ВВП России на 2021 значительно улучшила Еврокомиссия (ЕК). Ее прогноз - 3,9%, весной ожидалось - 2,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный осенний экономический прогноз комиссии.

В документе подчеркивается, что объем российской экономики превысил допандемийный уровень.

Также по прогнозам, в 2022 году ВВП России снизится до 2,6%». В ЕК указали, что росту способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке.

Уровень инфляции, прогнозируемый Еврокомиссией, составляет 6,2% в 2021 году и 4,8% — в 2022 году. По оценке ЕК, уровень безработицы снизится в 2021 году до 5,3% по сравнению с 5,8% в 2020 году. В 2022 сохранится тенденция к снижению. По прогнозам, в будущем году уровень безработицы должен составить – 5,2 %.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным.

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