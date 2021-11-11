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Ресторанный омбудсмен Москвы назвал «фатальным» для бизнеса введение обязательных QR-кодов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Введение обязательных QR-кодов для визита в кафе, как считает омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, существенно повлияет на выручку заведений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при усилении мер и изменении правил посещения ресторанов не исключается падение выручки предприятий общепита.

«Даже 20-процентное падение выручки в долгосрочном периоде для ресторана фатально. Если в регионе привито 35% людей, как ресторан будет работать при 35% заполняемости? Никак не сможет работать», — подчеркнул омбудсмен по ресторанному бизнесу.

В качестве примера Миронов привел магазин, в который может сходить один человек с QR-кодом за двоих. При этом в случае ресторана такой вариант реализовать не получится.

«Если все будут вакцинированы, то в рестораны будут ходить, но до того момента — пока не привито даже 50% населения — ресторан функционировать не сможет», — обратил внимание он.

Откуда будут дотации, если упадет выручка заведения, кто его будет финансировать, задался вопросом ресторатор.

«Мы видим по ряду регионов, где введены QR-коды, как это работает и что происходит: работает только то, что подлежит доставке — это пицца, суши, бургеры, какая-то нижняя часть отрасли, все легкое выживает», — уточнил Миронов.

В связи с чем он не исключил закрытия ресторанов с итальянской, испанской и русской кухнями.

Также Оперштаб подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте.

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