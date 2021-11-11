Туроператоры рассказали, как выбрать тур в Катар

Российские туроператоры начали предлагать путевки по выгодным ценам в Катар и рассказали о различных возможностях отдыха для туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Минздрав Катара с 6 октября разрешил въезжать в страну привитым российской вакциной «Спутник V», в том числе туристам. Кроме того, россиянам для въезда в Катар потребуется загранпаспорт, действительный еще не менее 6 месяцев, ПЦР-тест с отрицательным результатом, а также тест на антитела с положительным результатом, сделанный не ранее, чем за 30 дней до поездки в Катар.

Большинство отелей страны предлагают комфортный отдых по достаточно выгодным ценам. Так, средняя стоимость тура на двоих в пятизвездочном отеле на 7 ночей начинается от $2157. При этом во всех путевках есть питание в отелях (завтраки).

Помимо традиционного пляжного отдыха, в Катаре у туристов есть большое разнообразие возможностей: экскурсионный, культурно-познавательный, спортивный, паломнический, активный, приключенческий и гастрономический туризм, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово жаловаться на сложности при регистрации в системе ThaiPass. Это связано с тем, что с 1 ноября все прибывшие в Таиланд должны предоставить необходимые документы онлайн.