ФАС не увидела причин для роста тарифов на интернет и услуги связи

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) прокомментировала информацию о росте тарифов на интернет, услуги связи и телевидение в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — говорится в сообщении службы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily сообщила, что в России тарифы на домашний интернет, телевидение и прочие услуги связи в 2022 году могут вырасти на 10%.

Отмечалось, что эксперты опросили топ-менеджеров компаний связи и узнали, что причина подорожания связана с увеличением цен на оборудование, инфляции и законодательных изменениях последнего времени.

В 2020 году в отчете TelecomDaily указывалось, что тарифы на связь в стране могут вырасти на 20%.