«Роснефть» завершила серию роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков

НК «Роснефть» завершила серию роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для крупнейших иностранных поставщиков и подрядчиков. Компания провела 16 встреч с поставщиками работ и услуг и инжиниринговыми компаниями из 15 стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Суммарно в серии роуд-шоу проекта «Восток Ойл» приняли участие более 760 человек из 360 иностранных организаций, а также представители посольств, профильных ведомств и деловых ассоциаций. По итогам прошедших встреч «Роснефть» получила около 60 предложений о сотрудничестве.

В ходе роуд-шоу была представлена общая презентация проекта «Восток Ойл» и отдельных аспектов его реализации. Также поднимались вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, углеродного менеджмента, устойчивого развития, а также обеспечения проекта материально-техническими ресурсами.

Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. На фоне поступательного роста мировой экономики текущий дефицит инвестиций в нефтяную отрасль приводит к увеличению спроса на энергоносители и необходимости реализации проектов нового типа, что делает «Восток Ойл» особенно востребованным.

Ресурсная база проекта составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, с рекордно низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья сводит к минимуму необходимость использования отдельных установок для переработки серы на НПЗ, что также позволяет значительно сократить эмиссию парниковых газов на проекте. Для энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный нефтяной газ, а также ветрогенерацию.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 млн тонн. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

Проект включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

В конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura. В октябре консорциум компаний во главе с Vitol приобрел 5-процентную долю в проекте.