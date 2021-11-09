«Ведомости»: банки не захотели вычислять прожиточный минимум должников

В России банки не захотели самостоятельно вычислять сумму прожиточного минимума должника, которую по закону нельзя с него взыскать. Кредитные организации намерены переложить эти обязанности на судебных приставов. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Как пишет издание со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство юстиции, банкиры опасаются, что подобный подход вынудит их закладывать новые риски в ставки по кредитам.

Другим опасением кредитных организация является то, что такая практика негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков.

Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве должны вступить в силу с февраля 2022 года, пишет издание. Должники смогут сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий.

Ранее экономист назвала срок «сгорания» банковского долга.