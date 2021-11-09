Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве во вторник ожидается до +1°С и небольшой снег 07:45
Названо количество антител, которое защищает от мутирующих штаммов COVID-19 07:33
Лавров: случаи ксенофобии в Казахстане дискредитируют сотрудничество с Россией 07:32
«Вашингтон» пошутил по поводу рекордного гола Овечкина 07:31
На трассе Амурск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся автобус ПАЗ... 07:23
«Ъ»: Минюст расширит перечень препятствующих содержанию в СИЗО болезней 07:22
В Хабаровском крае местный гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26 07:12
Борис Титов прокомментировал инициативу об отмене пошлины на импорт мяса 07:11
Овечкин вышел на чистое первое место в списке снайперов сезона НХЛ 07:10
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами сел на воду у берегов США 07:00

«Ведомости»: банки не захотели вычислять прожиточный минимум должников

close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России банки не захотели самостоятельно вычислять сумму прожиточного минимума должника, которую по закону нельзя с него взыскать. Кредитные организации намерены переложить эти обязанности на судебных приставов. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Как пишет издание со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство юстиции, банкиры опасаются, что подобный подход вынудит их закладывать новые риски в ставки по кредитам.

Другим опасением кредитных организация является то, что такая практика негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков.

Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве должны вступить в силу с февраля 2022 года, пишет издание. Должники смогут сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий.

Ранее экономист назвала срок «сгорания» банковского долга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть