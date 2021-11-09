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В бундестаге назвали сроки сертификации «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 AG

Депутат бундестага, бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал в интервью РБК, когда немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 года», — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что в настоящее время существует необходимость запустить этот проект «как можно скорее».

Клаус Эрнст в беседе с РБК также оценил роль Украины и Польши в сертификации данного трубопровода. По его мнению, Киев не должен принимать участие в сертификации газопровода, а единственная роль Украины — оплачивать счета за газ.

Ранее сообщалось, что компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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