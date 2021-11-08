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В честь юбилея Сбербанк подарит бонусы пользователям своих сервисов

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер подготовил бонусы и подарки пользователям своих сервисов к «Зеленому дню», который приурочен к 180-летию Сбербанка.

Каждый год в ноябре Сбер проводит «Зеленый день» — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В «Зеленый день» пользователей ждет масса специальных предложений и акций, получить которые можно не выходя из дома

Так, пользователи медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье 11 и 12 ноября смогут получить бесплатный месяц безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и педиатрами, а также врачами 12 узких специальностей. Для этого необходимо с 11 ноября зарегистрироваться по ссылке, далее скачать приложение СберЗдоровье, авторизоваться, загрузить анализы в медицинскую карту и получить возможность консультироваться безлимитно с врачами сервиса.

Кроме того, при возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, у клиентов будет возможность обращаться за помощью к медицинскому советнику. После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год со скидкой 50%.

Также 11 и 12 ноября в СБЕР ЕАПТЕКЕ будут действовать скидки до 1000 рублей для новых и постоянных покупателей, оформивших онлайн-заказ. При покупке на сумму от 2000 рублей новые покупатели получат скидку 500 рублей, при покупке на сумму от 5000 рублей скидка составит 1000 рублей. Чтобы получить скидку, нужно добавить товары в корзину и ввести промокод. Скидки распространяются на все товары на сайте eapteka.ru и в мобильном приложении СБЕР ЕАПТЕКА, не суммируются с другими акциями и предоставляются тем, кто оформляет в СБЕР ЕАПТЕКЕ свой первый заказ.

Все клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ, подтвердившие свою почту 11 и 12 ноября, получат промокод на скидку 100 рублей, действующий на все онлайн-заказы от 1000 рублей. Воспользоваться промокодом можно с 11 по 13 ноября. А 11 ноября к заказам на доставку будет добавлен подарок. Количество подарков ограничено.

Онлайн-ретейлер Самокат также присоединился к ежегодной акции. Все новые пользователи сервиса с 11 ноября до конца года смогут сделать заказ со скидкой на 800 рублей. Промокод акции Самоката появится на специальном праздничном сайте экосистемы Сбера 11 ноября. Новые покупатели смогут сэкономить 800 рублей при заказе от 2000 рублей в Самокате.

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября.

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