В РФ хотят признать майнеров предпринимателями и повысить для них тарифы на электроэнергию

В Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме признали, что майнингу криптовалют следует официально присвоить статус предпринимательской деятельности. Об этом представители ведомств и ГД заявили «Известиям». Планируется майнингу присвоить ОКВЭД и регламентировать порядок налогообложения.

В Минэкономразвития рассказали, что регламентация добычи цифровых активов будет выгодна как государству, так и криптоиндустрии. В Минэнерго отметили, что для регулирование этой сферы необходимо регламентировать характер потребляемой нагрузки (для бизнеса или личного потребления).

Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков считает важным присвоить ОКВЭД этому виду деятельности и определить порядок налогообложения. Парламентарий также предложил повысить тарифы на для майнеров.

Ранее сообщалось, что треть рынка биткоинов находится в руках ограниченного числа инвесторов.Кроме того, исследователи установили, что 10% майнеров контролируют до 90% майнинговых мощностей биткоина. При этом 50% из них находятся во владении всего 50 пользователей (0,1%).