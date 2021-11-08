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Завершился опрос Илона Маска по продаже его акций Tesla

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Global Look Press

Завершился опрос Илона Маска, в котором предприниматель поинтересовался у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10% личных акций компании Tesla.

По результатам опроса, большинство пользователей - 57,9% проголосовавших - высказались за продажу акций американского предпринимателя. 42,1% участников опроса не поддержали эту идею.

В общей сложности свое мнение высказали 3 519 252 человека. Твит с опросом набрал 115 тыс. лайков, 36,5 тыс. репостов и 48,8 тыс. комментариев.

Под опросом Маск отметил, что планирует придерживаться конечного результата, который определят пользователи социальной сети. Он также подчеркнул, что не получает зарплату или денежные бонусы от своих компаний, поэтому единственный способ для него платить налоги – это продавать акции.

Накануне американский предприниматель Илон Маск организовал опрос, в котором поинтересовался, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla. Он подчеркнул, что в последнее время много делается из нереализованной прибыли, которая является средством уклонения уплаты от налогов. Это и стало причиной создания опроса.

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