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Россияне назвали самые бесполезные покупки, сделанные в «черную пятницу»

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Depositphotos

Россияне рассказали о самых бесполезных товарах, купленных в «черную пятницу», передает ТАСС со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

В целом хотя бы раз в жизни в «черную пятницу» совершали покупки 64% россиянин. Каждый пятый респондент заявил, что тратит на таких распродажах 10-20 тысяч рублей, 29% — 5-10 тысяч рублей, еще 22% — от 1,5 до 5 тысяч рублей, а 13% — до 50 тысяч рублей.

Самыми бесполезными товарами, купленными в «черную пятницу», опрошенные назвали вставную челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерицу, шубу на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки. При этом нередко выяснялось, что вещи «со скидкой» на самом деле стоили столько же и до распродажи.

По словам 31% респондентов, они могут обойтись без половины вещей, купленных по акции, а 2,5% считают бесполезными все покупки, сделанные в «черную пятницу».

Опрос проводился среди 3 тысяч совершеннолетних россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей и Краснодарского края.

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