Эксперт Шульгин назвал наилучшие для хранения сбережений валюты

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал информационному агентству «Прайм», в каких валютах лучше всего хранить сбережения.

В первую очередь он назвал американский и канадский доллары и швейцарский франк, которые входят в так называемую «Большую десятку». Эксперт отметил, что доллар в последнее время укрепился, и этот тренд может продолжится на фоне ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой США.

Десятую часть накоплений Шульгин посоветовал вложить во франки, столько же — в канадские доллары и 30% — в валюту Соединенных штатов.

Вторую половину сбережений специалист посоветовал распределить между российским рублем (30%), южнокорейской воной (10%) и тайским батом (10%).

«Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что курс американского доллара впервые с 13 октября поднялся до 72 рублей