«Собрать яркие краски»: экономист высказался о пересмотре данных доходов россиян

Пересмотр данных по доходам, расходам и сбережениям россиян необходим для того, чтобы сгладить углы не в самых лучших показателях и сделать текущую ситуацию в стране более привлекательной. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Это не означает, что в России нет экономического роста. Просто это говорит о том, что все эти статистические решения не всегда объективно обоснованы, так как период 2018-2019 годов вряд ли можно назвать благоприятным для граждан, хотя экономическое оживление все-таки в целом наблюдалось», — отметил эксперт.

По его словам, доходы и сбережения россиян оставались под давлением кризиса 2014-2015 годов, когда покупательская способность населения и благосостояние людей очень сильно пострадали.

Однако в тот период была необходимость показать текущую ситуацию наиболее привлекательной. «Как тогда, так и сейчас, необходимо было собрать яркие краски и убрать тени», — рассказал Колташов.

На сегодняшний день необходимо показать, что масштабы падения экономики, доходов и сбережений населения были не так велики, считает специалист.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что в марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям россиян за период между 2018 и 2020 годами.