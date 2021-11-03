В Британии обанкротились несколько энергокомпаний

Еще три энергокомпании в Британии (Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power), которые обслуживают десятки тысяч потребителей, объявили о своем закрытии. Об этом сообщает издание The Sun.

Также о прекращении своей деятельности объявила еще одна фирма, MA Energy, которая занимается обслуживанием предприятий.

Издание отмечает, что вместе с недавно закрывшимися поставщиками энергии, с начала сентября прекратили свою деятельность уже 17 компаний.

«Это еще один удар по энергетическому рынку Великобритании», — сообщила эксперт по энергетической политике Юстина Милтьените.

На сегодняшний день известно, что под угрозой банкротства находится поставщик энергии Bulb, который является шестым в стране по величине поставок и обслуживает более 1,7 млн человек.

В свою очередь энергорегулятор Британии Ofgem заверил клиентов, что они не останутся без энергии и им автоматически будет назначена новая энергетическая компания.

The Sun пишет, что миллионы граждан Британии заметили, как их счета за электроэнергию растут. Поэтому многие обеспокоены тем, что из-за массового банкротства поставщиков энергии счета могут вырасти многократно.

Ране сообщалось, что если правительство Великобритании в ближайшее время не предпримет никаких мер, то энергорынок страны ждет абсолютный разгром, из-за чего обанкротиться могут еще 20 компаний, которые поставляют энергию.