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«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию, снизив цену

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Alik Keplicz/AP

«Газпром» увеличил объем поставок газа в Болгарию сверх предусмотренного действующим договором, сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

«По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 левов, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе», — сообщили в посольстве.

В дипведомстве напомнили, что в прошлом году российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку, при этом «безукоризненно выполняя все свои обязательства перед потребителями».

1 ноября на востоке Болгарии произошла авария, из-за чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию. Спустя несколько часов была частично возобновлена транспортировка газа в Румынию.

После этого «Оператор ГТС Украины» выразил готовность предложить свои транзитные мощности по транспортировке газа для минимизации последствий аварии.

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