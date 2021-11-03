«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию, снизив цену

«Газпром» увеличил объем поставок газа в Болгарию сверх предусмотренного действующим договором, сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

«По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 левов, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе», — сообщили в посольстве.

В дипведомстве напомнили, что в прошлом году российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку, при этом «безукоризненно выполняя все свои обязательства перед потребителями».

1 ноября на востоке Болгарии произошла авария, из-за чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию. Спустя несколько часов была частично возобновлена транспортировка газа в Румынию.

После этого «Оператор ГТС Украины» выразил готовность предложить свои транзитные мощности по транспортировке газа для минимизации последствий аварии.