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В Минэкономразвития пересчитают показатели благосостояния россиян

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям россиян за период между 2018 и 2020 годами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития.

Как сообщили в Росстате, во время оценки платных услуг теперь будет учитываться ряд новых источников информации. Например, доходы самозанятых, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры. Помимо этого, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT, в частности, онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы и облачные хранилища.

«Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений», — пояснили в ведомстве.

Ранее Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале текущего года выросли.

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