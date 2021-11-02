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Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

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Depositphotos

Украина запросила аварийную помощь в объеме 100 МВт из энергосистемы Словакии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

«Аварийку из РБ в ОЭС [объединенную энергосистему] Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС [Бурштынский энергоостров] из Словакии в 100 МВт подтверждаем», — заявили в компании.

2 ноября Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставку электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина возобновит импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

В сентябре «Укрэнерго» уже активировала аварийную помощь из Словакии из-за аварийного отключения блока №1 Бурштынской ТЭС.

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