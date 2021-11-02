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Молдавия выплатила долг «Газпрому» за сентябрь

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Aurel Obreja/AP

Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за топливо, переданное в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании «Молдовагаз» Александра Барбова.

В правительстве отметили, что страна собирается полностью оплачивать российский газ, не желая увеличивать размер своего долга перед «Газпромом». Молдавия, в связи с этим, не будет растягивать выплату за октябрь. Тогда газ был приобретен по цене в $790 за тысячу кубометров.

Аудит задолженности Молдавии проведет иностранная компания до 1 мая 2022 года.

1 ноября стало известно, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о том, что санкции не будут применяться к «Молдовагазу» до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

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