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Названы лучшие кладбища Британии для поездок за острыми ощущениями

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Glenn Harrold/Twitter

В Британии есть большое количество кладбищ, но лишь некоторые из них пользуются особой популярностью в виду их особой таинственности и необычной атмосферы. Самые популярные из них перечислило издание The Guardian.

На первом месте для посещения у большинства туристов стоит церковь Святой Марии в городе Уитби. Многие посетители ищут мемориал Хантродда, посвященного паре, которая родилась 19 сентября 1600 года и умерла в тот же день 80 лет спустя. Стоимость проживания в отелях около кладбища начинается от £39.

Далее идет церковь Сент-Панкрас в Лондоне. При этом связь местного кладбища с вампирами и мистицизмом самая прямая. Тут находится могила писателя Джона Полидори, который первым в мире написал произведение о вампирах в 1819 году. Номера на четырех человек вокруг этого места стоят от £69 и разбираются достаточно быстро.

Не менее колоритным считается Южный некрополь в городе Глазго. Легенды о злобных вампирах и призраки погибшей в автокатастрофе девушки делают свое дело, и это место ежегодно массово посещают туристы. Средняя стоимость номера в историческом Соборном доме с живописным видом на некрополь составляет £120.

Кладбище Арнос Вейл в городке Бристоль примечательно тем, что оно является сокровищницей архитектуры и атмосферы, которая вселяет страх и ужас при помещении его ночью. Стоимость номеров в близлежащих отелях начинается от £119.

Йоркское кладбище интересно тем, что оно хранит в себе наследие викторианской эпохи. Также оно полно надгробий и памятников ветеранам войн XIX века. Самый бюджетный номер обойдется в £39.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (82%) позитивно относятся к Хэллоуину и считают его отличным поводом повеселиться с друзьями.

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