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Аналитик Бахтин рассказал о возможно падении курса рубля из-за угрозы COVID-19

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса. В беседе с агентством «Прайм», эксперт указал, что ноябрь и декабрь и так худшие месяцы для рубля.

Бахтин напомнил, что национальная валюта укрепилась с начала года более чем на 4% к американскому доллару и на 9% — к евро. Но в этом году историческая закономерность может быть нарушена, предполагает эксперт. Банк России, вероятно, снова повысит ключевую ставку. Тем не менее, «мины» для рубля найти можно, пояснил аналитик.

По мнению финансиста, негативными факторами могут стать проблемы в геополитике, а также «в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители». Монетарное ужесточение в США, вероятно, негативно повлияет на рубль. Опасность для отечественной валюты также несут новые локдауны, а усугубление эпидемиологической картины негативно скажется на нефтяных ценах.

Бахтин дал прогноз, что до конца ноября не стоит ждать существенного ослабления российской валюты, он останется в диапазоне 69,5-73,5, евро-рубль — 81-84.

Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, и эксперты не исключают, что пришла пора задуматься о покупке «дешевого доллара». Сейчас его курс к рублю, скорее всего, достиг дна, дальше будет только рост. Удачный тайминг для покупок — оставшиеся дни октября или конец года. При этом не исключена вероятность, что рубль еще может укрепиться и на покупке «зеленого» можно прогадать, об этом в материале «Газеты. Ru».

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