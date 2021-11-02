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Российские компании планируют повысить зарплаты на 6%

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Depositphotos

По данным аналитиков EY, в большинстве организаций планируют увеличить зарплаты своих сотрудников в среднем на 6%. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации утверждает, что порядка 72% компаний хотят увеличить заработные платы сотрудников. Это повышение может произойти в период с мая 2021 по апрель 2022 года и в среднем должно составить 6%. Это связывают с положительной оценкой перспектив восстановления российской и мировой экономики.

Аналитики предполагают, что темпы роста зарплат вряд ли успеют за инфляцией. В Минэкономразвития привели данные ускорение роста потребительских цен до 7,4%. По данным Росстата, фактическая инфляция эти ожидания уже превысила — годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%.

Ранее эксперты заявили о росте социального напряжения в мире, в том числе в России и США, из-за концентрации богатств в руках небольшой группы населения.

Соответствующую проблему обсудили эксперты во время российско-французской конференции по социальным проблемам «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» в НИУ ВШЭ.

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