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В ЦБ заявили о возможном более существенном ужесточении денежно-кредитных условий

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Существенное ужесточение денежно-кредитных условий допустил Банк России, если реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике станет менее гибкой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад о денежно-кредитной политике регулятора.

В регуляторе отметили, что на среднесрочном горизонте значимо преобладают проинфляционные риски, и реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой. Тогда, заявили в ЦБ, для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий.

Также проинфляционные риски сохраняются из-за ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. До сих пор есть сложности в цепочках поставок. Среди других факторов - неблагоприятные погодные условия, избыточный спрос и осложнения на отдельных рынках .

22 октября ЦБ шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п.п., до 7,5% годовых. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина высказалась об этом решении. «Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем», — указала она.

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