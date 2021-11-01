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Молдавия и «Газпром» договорились о неприменении санкций к «Молдовагазу» до аудита

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Aurel Obreja/AP

Молдавия договорилась с «Газпромом» о том, что санкции не будут применяться к «Молдовагазу» до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

«После этого (аудита — прим. «Газета.Ru») мы определим условия и календарный план возмещения задолженности», — заявил Спыну.

Также он рассказал, что после заключения сделки с «Газпромом» в Молдавии будет повышенная цена на газ в течение месяца.

«Однако нам удалось добиться выгодной для нашей страны цены на газ — в декабре она опустится ниже $400 за тысячу кубов, в ноябре цена составляет $450, хотя рыночная цена сейчас в среднем составляет $900-940», — отметил Спыну.

Новые тарифы он не озвучил. Но, по словам вице-премьера, цена на газ дальше будет падать.

Вице-премьер объяснил, что после событий, связанных с газовым кризисом, Молдавия озаботится энергетической безопасностью страны.

«Главный урок, который вынесло правительство из газового кризиса — сани надо готовить летом, а велосипед зимой. Мы должны серьезно заняться вопросами энергетической безопасности страны, которой уделялось раньше недостаточно внимания», — подытожил молдавский вице-премьер.

Ранее директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин отметилв беседе с «Газетой.Ru», что «Газпрому» очень выгодны поставки газа Молдавии по цене $450 за тыс. кубометров.

Стало известно, что российско-молдавское энергетическое предприятие «Молдовагаз» подтвердилоначало поставок газа в рамках нового контракта с «Газпромом».

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