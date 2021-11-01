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Депутат Рады Рабинович заявил, что Украина находится «в шаге» от энергетической катастрофы

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций предупредил Украину о крайне тяжелых последствиях из-за ситуации с энергоресурсами.

По его мнению, страна находится «в шаге от катастрофы», поскольку в энергосфере наблюдается «начало конца».

«Напомню, вы слезли с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остается, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не дает. Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах, а украинцам, что остаётся? Терпеть и мерзнуть?», — обратился Рабинович.

Ранее депутат заявил, что Украину предалиЛитва, закупившая российскую электроэнергию, и Молдавия, договорившаяся о продлении контракта на поставку газа с компанией «Газпром».

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