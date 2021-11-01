Песков оценил продление контракта Молдавии с «Газпромом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал газовые переговоры «Газпрома» с Молдавией и продление контракта на пять лет.

Он назвал контакты российской компании и молдавского правительства коммерческими.

«Результат может быть только взаимно приемлемым», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным контрактом с «Газпромом» на поставку газа.

Молдавия продлилаконтракт с «Газпромом» на пять лет. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекаетв понедельник, 1 ноября. С этого дня «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.