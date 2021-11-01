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Байден: отказ России наращивать добычу нефти был бы неправильным

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t.me/dimsmirnov175

Американский президент Джо Байден заявил, что не хочет раскрывать шаги Вашингтона при отказе стран ОПЕК+ наращивать добычу нефти. Он отметил, что если Россия и другие страны организации откажутся увеличить добычу, то это будет неверным решением. Об этом пишет Bloomberg.

«Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, например, чтобы добраться до работы и назад, неправильная»,— такое заявление лидер США сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Bloomberg писал, что активную кампанию «за закрытыми дверями» ведут США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. Говорится о сильном «дипломатическом давлении на картель за последние годы».

По данным Bloomberg, что страны-потребители забили тревогу, когда «один из лидеров ОПЕК+», российский президент Владимир Путин допустил, что цена нефти может достичь $100.

4 октября министры стран ОПЕК+ решили продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в ноябре. Ожидается, что этот показатель в следующем месяце составит 4,159 млн б/с.

Президент России считает условием устойчивости энергетического рынка ответственное поведение не только поставщиков, но и потребителей ресурсов. Об этом Путин заявил, выступая накануне на саммите G20 по видеосвязи.

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