American Airlines отменила несколько сотен рейсов во время Хэллоуина из-за серьезной нехватки персонала и плохой погоды в главных аэропортах компании, сообщает телеканал CNN.

«Из-за проблемных погодных условий во всей системе наш персонал начинает сокращаться, поскольку члены экипажа прекращают свои регулярные полеты», — пояснили в авиакомпании.

American Airlines только в субботу, 30 октября, отменила около 460 рейсов или 17% от общего числа рейсов, при этом до 300 рейсов задерживаются. При этом в пятницу, 29 октября, были отменены свыше 700 рейсов.

Тысячи пассажиров авиакомпании обратились в поддержку компании с претензиями.

American Airlines является крупнейшей авиакомпанией США, осуществляющей внутренние перевозки.

Ранее American Airlines и еще несколько авиакомпаний обратились к госдепу США с просьбой об увеличении числа полетов над Россией.