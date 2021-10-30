США обсудят ситуацию на энергетическом рынке в рамках саммита G20

США на саммите Группы двадцати (G20) в Риме намерены обсудить вопросы баланса спроса и предложения на мировых энергетических рынках, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской делегации.

По его словам, спрос на глобальных энергетических рынках практически вернулся к допандемийным уровням, а глобальное предложение еще не вернулось. «Внутри G20 есть, конечно же, крупные потребители энергоресурсов и есть также крупные поставщики энергоресурсов», — отметил представитель. В связи с этим США намерены на полях саммита поднять вопрос баланса на энергетических рынках.

Он добавил, что Вашингтон не станет углубляться в вопросы, связанные с ОПЕК, поскольку не является членом этой группы. Чиновник подчеркнул, что не стоит рассчитывать на какие-либо «количественные» результаты по итогам саммита.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны будут лидировать на обсуждениях в рамках саммита G20 в Италии, так как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на переговорах.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30 – 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.