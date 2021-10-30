Тиньков заплатил США почти $509 по делу о налогах

Основатель группы «Тинькофф» и российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти $509 млн в рамках урегулирования налоговых претензий в суде США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

«Как того требовало соглашение, перед вынесением приговора Олег Тиньков выплатил $508 936 184, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой он пытался избежать», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что $249 млн из этой суммы приходится на налоги, $100 млн на штрафы, а остальное на установленную американскими властями процентную ставку.

Ранее сообщалось, что в США прекращено уголовное преследование Тинькова. Суд учел состояние здоровья бизнесмена и согласился не отправлять Тинькова в тюрьму, отметив, что, в случае экстрадиции в США, он бы скончался в заключении. Бизнесмена приговорили к одному году нахождения под надзором и выплате штрафа в размере $250 тыс. В указанное время Тинькову необязательно находиться на территории США.

Прокурор объявила, что обвинение отзывает все оставшиеся претензии к Тинькову.