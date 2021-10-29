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США подтвердили рыночный статус экономики России

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Министерство торговли США по итогам проведенного расследования подтвердило рыночный статус российской экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. Ведомство в своем решении отметило, что последний раз проводило аналогичное расследование на предмет рыночности российской экономики в 2002 году.

Анализируя баланс всех известных изменений за этот период, министерство торговли США считает, что на данный момент нет новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ.

Если «нерыночность» российской экономики подтвердилась бы, то первыми пострадали бы производители удобрений и, вероятно, металлурги. При этом критерии самого статуса размыты.

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