Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кортеж Байдена попал в аварию в Риме 19:10
В WWF назвали главную ошибку задержанного с мертвым лосем Рашкина 19:08
Путин отправил главу Минздрава в регионы с критической заболеваемостью COVID 19 18:50
Конституционная комиссия Швеции раскритиковала политику властей во время пандемии COVID-19 18:49
Тренер по фигурному катанию: Валиевой нужно сделать свой тройной аксель с руками... 18:49
Женщина думала, что беременна одним ребенком, но родила пятерых 18:41
Орейро получит российский паспорт в Аргентине 18:38
Названа соцсеть, которая повышает риск нервных тиков у подростков 18:35
Названа самая популярная книга у россиян за последнее время 18:33
Пять турецких сетей супермаркетов отштрафовали из-за «завышенных цен» 18:33

Минэкономразвития РФ объяснило прекращение поставок угля на Украину

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок Россией энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что из России в ноябре Киеву отправятся другие виды угля. Кроме того, ожидается, что российские поставщики поставят более половины всех углей, закупаемых Украиной.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставлять энергетический уголь на Украину. Парламентарий отметил, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года. По его словам, это «похоже на энергетическую войну».

Минэнерго Украины также сообщило, что ожидает в ноябре поставки угля из ЮАР, Польши и Казахстана.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть