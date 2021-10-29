Минэкономразвития РФ объяснило прекращение поставок угля на Украину

В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок Россией энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что из России в ноябре Киеву отправятся другие виды угля. Кроме того, ожидается, что российские поставщики поставят более половины всех углей, закупаемых Украиной.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставлять энергетический уголь на Украину. Парламентарий отметил, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года. По его словам, это «похоже на энергетическую войну».

Минэнерго Украины также сообщило, что ожидает в ноябре поставки угля из ЮАР, Польши и Казахстана.