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«Нафтогаз Украины» поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии

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Глеб Гаранич/Reuters

«Нафтогаз Украины» 29 октября поставит молдавской компании S.A. «Energocom» газ в объеме 500 тысяч кубометров. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

Отмечается, что поставки будут осуществлены в связи с тем, что «Нафтогаз Украины» выиграл первый тендер, предложенный молдавской государственной компанией.

По данным пресс-службы, украинская сторона продолжит участвовать в тендерах по закупке Молдавией дополнительных объемов газа.

«В случае одобрения тендерного предложения «Нафтогаз» готов поставить необходимые объемы газа в Молдавию», — говорится в сообщении.

Раннее британское издание Financial Times сообщило, что российская компания «Газпром» предложила Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Если Кишинев отложит согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, российская компания готова пойти на уступки по новому газовому контракту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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