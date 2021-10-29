«Нафтогаз Украины» поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии

«Нафтогаз Украины» 29 октября поставит молдавской компании S.A. «Energocom» газ в объеме 500 тысяч кубометров. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

Отмечается, что поставки будут осуществлены в связи с тем, что «Нафтогаз Украины» выиграл первый тендер, предложенный молдавской государственной компанией.

По данным пресс-службы, украинская сторона продолжит участвовать в тендерах по закупке Молдавией дополнительных объемов газа.

«В случае одобрения тендерного предложения «Нафтогаз» готов поставить необходимые объемы газа в Молдавию», — говорится в сообщении.

Раннее британское издание Financial Times сообщило, что российская компания «Газпром» предложила Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Если Кишинев отложит согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, российская компания готова пойти на уступки по новому газовому контракту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».