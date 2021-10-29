Стало известно, сколько могут подзаработать менеджеры и водители в России

Менеджеры, кассиры, водители и специалисты по ремонту могут подзаработать до 7–10 тыс. руб. ежемесячно к основному заработку. Об этом пишет РБК со ссылкой подсчеты аналитиков сервисов интернет-рекрутмента «VK Работа» и объявлений «Юла».
Чтобы подсчитать дополнительный заработок для этих профессий, исследователи проанализировали около 70 тыс. объявлений об услугах. Отмечается, что менеджеры, кассиры, водители — это самые популярные профессии в России.
Эксперты вычислили среднюю месячную подработку для представителей разных профессий:
у кладовщиков — 12 200 руб.;
водители —10 600 руб.;
разнорабочие — 9500 руб.;
менеджеры — 9100 руб.;
сборщики — 8800 руб.
охранники — 8500 руб.;
администраторы — 8300 руб.;
кассиры — 7800 руб.;
грузчики — 7600 руб.;
операторы — 6400 руб.;
уборщики — 4400 руб.
Водителям чаще всего предлагают подработку перевозкой грузов или частными курьерскими услугами, разнорабочим — так называемыми «мужем на час». Менеджеры могут найти подработку в индустрии красоты (специалисты по маникюру и педикюру, парикмахеры). В Краснодарском же крае менеджеры в свободное от работы время подрабатывают курьерами и дальнобойщиками, свидетельствуют данные исследования. Охранники подрабатывают услугами по мелкому ремонту.
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