Стало известно, сколько могут подзаработать менеджеры и водители в России

Менеджеры, кассиры, водители и специалисты по ремонту могут подзаработать до 7–10 тыс. руб. ежемесячно к основному заработку. Об этом пишет РБК со ссылкой подсчеты аналитиков сервисов интернет-рекрутмента «VK Работа» и объявлений «Юла».

Чтобы подсчитать дополнительный заработок для этих профессий, исследователи проанализировали около 70 тыс. объявлений об услугах. Отмечается, что менеджеры, кассиры, водители — это самые популярные профессии в России.

Эксперты вычислили среднюю месячную подработку для представителей разных профессий:

у кладовщиков — 12 200 руб.;

водители —10 600 руб.;

разнорабочие — 9500 руб.;

менеджеры — 9100 руб.;

сборщики — 8800 руб.

охранники — 8500 руб.;

администраторы — 8300 руб.;

кассиры — 7800 руб.;

грузчики — 7600 руб.;

операторы — 6400 руб.;

уборщики — 4400 руб.

Водителям чаще всего предлагают подработку перевозкой грузов или частными курьерскими услугами, разнорабочим — так называемыми «мужем на час». Менеджеры могут найти подработку в индустрии красоты (специалисты по маникюру и педикюру, парикмахеры). В Краснодарском же крае менеджеры в свободное от работы время подрабатывают курьерами и дальнобойщиками, свидетельствуют данные исследования. Охранники подрабатывают услугами по мелкому ремонту.

Ранее сообщалось, что работникам продпредприятий ввели допсмены в нерабочие дни.