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«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены газа по контракту

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Компания »Газпром экспорт» получила обращение от польской стороны с просьбой снизить цены на газ по контракту, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», — рассказали там.

28 октября польская энергетическая компания PGNiG направила письмо в «Газпром» и «Газпром экспорт» с прошением изменить цены на газ, поставляемый в соответствии с так называемым Ямальским контрактом от 25 сентября 1996 года, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

Россия на фоне резкого роста цен на газ заявляла о готовности увеличить поставки дополнительно к контрактным объемам по «Северному потоку — 2». PGNiG примет участие в сертификации газопровода, однако компания не сможет остановить процесс по праву вето.

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