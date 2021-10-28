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«Северный поток – 2» готов поставлять 55 млрд кубометров газа на рынок Европы ежегодно

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российский газопровод «Северный поток – 2» готов поставлять в Европу 55 млрд кубометров газа в год, что соответствует его проектной мощности. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, сообщает ТАСС.

«Уже в этом году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 млрд куб. м газа. «Северный поток — 2» готов поставить на рынки Европы 55 млрд куб. м газа», — сказал Зубков, подчеркивая, что природный газ будет востребован еще много лет.

В качестве доказательства он привел прогноз Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), согласно которому доля газа в мировом энергобалансе к 2050 году вырастет с 23% до 27%.

Экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в штате, Райан Ситтон полагает, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может помочь в кризисе на мировом энергетическом рынке.

Трубопровод недавно стал предметом споров в немецком бундестаге — представители трех одержавших победу на недавних парламентских выборах в Германии партий не сошлись во мнениях по нему. Набравшая большинство голосов избирателей СДПГ выступает за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» и его введение в эксплуатацию. Партия «зеленых», наоборот, выступает категорически против этого. По словам ее лидера Анналены Бербок, данный проект является примером зависимости Германии от России, и Берлину следует от нее избавиться.

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