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Боррель заявил, что Евросоюз не будет препятствовать переговорам Молдавии и «Газпрома»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Евросоюз не будет вмешиваться в переговорный процесс между Молдавией и «Газпромом» по поставкам газа. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей, сообщает РИА «Новости».

«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать — это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно. <...> Они могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», — сказал политик.

Контракт между «Газпромом» и Молдавией закончился 30 сентября. С тех пор стороны не могут договориться о новом соглашении. Кишинев все еще должен Газпрому около $7 млрд за газ, поставленный в Приднестровье. Ситуация в Молдавии осложняется тем, что кроме «Газпрома» поставлять газ в страну некому.

13 октября в Молдавии ввели «режим тревоги» из-за дефицита газа в стране. 22 октября стало известно, что в стране на 30 суток ввели режим ЧП.

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