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Украина рассматривает Белоруссию как резервного поставщика электроэнергии

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Depositphotos

Украинская компания — оператор атомных электростанций «Энергоатом» рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии в случае нештатных ситуаций в энергосистеме, сообщается на сайте компании.

В «Энергоатоме» рассказали, что рассматривают «все возможные варианты» создания резерва электроэнергии, в том числе «резервирование небольших объемов электроэнергии» из Белоруссии.

«Наличие такой возможности позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке», — говорится в заявлении.

Ранее «Энергоатом» принял участие в аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственного пересечения с Республикой Беларусь. В результате аукциона компания выкупила сечение мощностью 885 из 900 доступных МВТ для импорта из Белоруссии.

Между тем 29 сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. В Верховной раде заявили, что импорт энергии из Белоруссии и России противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.

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