Число абонентов билайна выросло на полмиллиона

Финансовый отчет ПАО «ВымпелКом» показал, что в III квартале 2021 года база клиентов мобильных услуг билайна выросла на 500 тысяч абонентов.

Наибольший рост был зафиксирован среди пользователей 4G сетей. С июля по сентябрь 2021 года их количество увеличилось в 1,2 раза. В результате число пользователей 4G составило 25,4 млн абонентов. Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Установка новых базовых станций 4G позволила расширить покрытие сетей четвертого поколения на 89%.

Также средняя выручка на одного пользователя (ARPU) выросла до 361, что на 3,1% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что в среднем месячное пользование мобильным интернетом и голосовой передачи данных высокого качества стоит не больше чашки кофе.

Напомним, в 2020 году билайн, согласно финансовым отчетам, терял своих клиентов. Выйти на положительную динамику оператору удалось лишь в I квартале 2021 года.

Возвращение еще 500 тысяч абонентов было обусловлено рядом инициатив, включая ускорившиеся строительство и модернизацию сети, запуск новых тарифов и услуг, релевантных текущим потребностям клиентов, а также продолжающуюся чистку токсичных сервисов контент-провайдеров.