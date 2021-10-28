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Маск раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров»

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Matt Rourke/AP

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подверг критике новый план налогообложения для миллиардеров, который демократы предложили в Конгрессе США. Об этом он написал в своем Twitter.

Один из пользователей соцсети увидел угрозу в данной инициативе. По его словам, в дальнейшем новые правила могут затронуть и обычных людей.

Маск согласился с тем, что так и будет.

«Именно. В конце концов, у них закончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами», — заявил он.

На этой неделе Маск стал самым богатым человеком в истории. Это произошло на фоне сделки Tesla с Hertz Global Holdings по закупке электромобилей. Состояние предпринимателя приближается к отметке в $300 млрд. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, богатство Маска в настоящее время оценивается в $292 млрд.

Ранее сообщалось, что американские демократы могут обнародовать налоговый план, который будет направлен на получение сотен млрд долларов от 700 миллиардеров страны. В соответствии с предложением «Налог на прибыль миллиардеров» власти будут требовать от миллиардеров платить налоги на возросшую стоимость активов, таких как акции, на ежегодной основе, независимо от того, продают ли они эти активы.

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