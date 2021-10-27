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Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Розничные цены на бензин за неделю с 14 по 21 октября выросли почти во всех регионах России, сообщает «Интерфакс».

«В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 10 копеек - до 46,19 руб./л, Аи-95 - на 9 коп., до 49,65 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю снизилась на 1 коп. и составила 50,35 руб./л.», — говорится в сообщении.

Заметнее всего выросли цены в Чувашии. Там стоимость топлива выросла на 23-24 копеек, а в Ставропольском крае, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Кировской области — на 21-22 копеек. Не было повышения только на Дальнем Востоке.

За неделю до этого цены также выросли. Розничная цена на заправках в большинстве регионов повысилась на более чем 20 копеек.

По словам вице-премьера Александра Новака, правительство примет меры для стабилизации ситуации на рынке АЗС. Он отметил, что сейчас сдерживать цены на бензин помогает демпфирующий механизм (если экспортные цены выше внутренних, то производителям компенсируют часть разницы). Текущий же год показывает, что цены на заправках растут в пределах инфляции, несмотря на повышение стоимости нефти.

Участники топливного рынка ранее неоднократно жаловалась на ситуацию, в которой оказались независимые АЗС. Российский топливный союз обращался с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Минэкономразвития прогнозирует, что к концу 2021 года больше всего подорожают непродовольственные товары, в том числе бензин и табак. Цены на них повысятся на 7,2%. Кроме того, по прогнозу ведомства, в цене вырастут и продукты питания, без учета овощей и фруктов, — на 6,6%. Ориентировочно, в течение года цены на продукты повысятся на 7%, а в следующие три года инфляция в этом секторе составит 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно.

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