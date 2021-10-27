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Разъяснены имущественные права «гражданских супругов»

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Если мужчина и женщина долгое время ведут общее хозяйство и даже имеют общих детей, то есть состоят в так называемом «гражданском браке», то они все равно не имеют таких же прав как официальные супруги. Об этом напомнили в Федеральной нотариальной палате.

Для незарегистрированных ЗАГСе пар нет понятия совместно нажитого имущества. При расставании каждый уйдет с тем, что записано на его имя. Подчеркивается, что периодически такие пары при расставании обращаются в суд, но, как правило, не добиваются равного распределения имущества.

Нотариусы указывают, что не состоящие в браке люди не могут заключить брачный договор. Подчеркивается, что при совершении вместе крупной покупки можно оформить ее на двух собственников. Но если партнер решил подарить своей второй половине часть квартиры или машину, то нужно будет заплатить НДФЛ. В случае с супругами такое налогообложение отсутствует.

Супруги в законном браке являются наследниками первой очереди в отношении друг друга. Но наследство также может получить нетрудоспособный сожитель, если он был на иждивении у наследодателя. Для этого нужно, чтобы он прожил с усопшим не менее года. Все эти факты придется доказывать в суде.

В нотариально заверенном завещании сожители могут оформить собственность после своей смерти на партнера.

Если один из сожителей имеет долги по кредиту, его долговые обязательства не перейдут партнеру, а законным супругам иногда приходится отвечать за долги своего мужа или жены.

Также супруги, заключившие брак, по закону могут требовать друг от друга финансовой поддержки. В некоторых случаях даже после расторжения брака, так называемые алименты. Но алименты на детей взыскиваются вне зависимости от того, состояли его родители в браке или нет.

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