На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию

Руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины. Об этом он рассказал в интервью сайту «ТСН».

Он подчеркнул, что существует риск потерять до 10 млрд кубометров газа в этом направлении.

«И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», — рассказал Макогон.

Он отметил, что сейчас оператор работает над диверсификацией маршрутов поставок газа на Украину.

Ранее Макогон заявил, что Украина предлагает РФ продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году. Он подчеркнул, что Россия пока на это предложение не ответила.