Молдавия заключила контракт о закупке газа у Нидерландов

Республика Молдова заключила контракт о закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol. Об этом сообщается на сайте телеканала Jurnal TV

«Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа», — говорится в официальном сообщении Агентства публичной собственности Молдавии.

В ведомстве отметили, что «Это означает, что в течение завтрашнего дня голландская компания поставит в Республику Молдова 1 млн кубометров природного газа».

Ранее Молдавия договорилась о закупке газа у польской компании PGNiG. Республика договорилась на пробную поставку 1 млн кубометров топлива.

Накануне в Молдавии на 30 дней ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. До этого правительство республики обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП для ускорения процесса выделения средств из бюджета на закупку дополнительных объемов газа.