В ЕС не договорились на ответные меры по росту цен на энергоносители

Страны Европейского Союза не смогли договориться на ответные меры по росту цен на энергоносители. Если одни страны добиваются пересмотра нормативно-правовой базы, то другие решительно возражают. Об этом пишет Reuters.

Европейские цены на газ этой осенью достигли такого рекордно высокого уровня, что большинство стран ЕС решили принять экстренные меры. Такой мерой стало ограничение цен и субсидии, которые должны помочь сократить счета потребителей энергии.

Однако многие страны пытаются согласовать более долгосрочный план по смягчению колебаний цен на ископаемое топливо, которые, по мнению Испании, Франции, Чешской Республики и Греции, служат основанием для более серьезных изменений в работе энергетических рынков ЕС.

«Необходимо рассмотреть множество вопросов - кто будет оплачивать затраты на закупку и хранение газа, как газ будет транспортироваться из разных регионов», — отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Кроме того, девять стран, включая Германию, опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они не будут поддерживать реформы рынка электроэнергии в ЕС.

Менее чем за неделю до международного саммита по изменению климата, резкий скачок цен на энергоносители также усилил напряженность между странами ЕС, поскольку они готовятся к непростым переговорам о новой политике по борьбе с изменением климата.

Ранее государственный секретарь по энергетике Испании Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям сообщила, что Евросоюзу в период экономического восстановления необходимо более кардинально реформировать внутренний рынок электроэнергии.