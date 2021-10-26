Германия снизила прогноз роста ВВП из-за проблем с поставками

Правительство Германии снизило прогноз экономического роста на 2021 год до 2,6% из-за проблем с поставками, которые тормозят восстановление экономики в Европе. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на свои источники, знакомые с этим решением.

Пересмотренный правительственный прогноз роста ВВП сравнивается с апрельским прогнозом роста экономики на 3,5% в 2021 году и на 3,6% в 2022 году.

При этом в 2022 году в Германии экономика будет восстанавливаться лучшими темпами, отчего прогноз на этот год был сделан в сторону увеличения до 4,1%.

Что же касается не очень хороших прогнозов по ВВП в 2021 году, то эти показатели связаны с тем, что на рынке образовался дефицит полупроводников и многих других товаров. Сам дефицит был вызван нарушением в цепочке поставок из-за коронавируса и огромным спросом на микросхемы по всему миру. Совокупность этих факторов привела к тому, что производственные мощности Германии замедлились.

Помимо проблем с поставками электронных компонентов, многие компании изо всех сил пытаются удовлетворить высокий спрос из-за нехватки сырья. А все те же проблемы с поставками и высокий спрос привели к тому, что цены стали подниматься.

Однако чиновники в правительстве считают, что рост цен будет временным и инфляция в стране снизится до 2,2% в 2022 году и до 1,7% к 2023 году.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) отметил самое медленное восстановление экономики после последствий коронавируса в странах Африки к югу от Сахары. Это связано с дефицитом вакцин в регионе.